11 мая 2025 17:04 Губернатор Камчатки Солодов направил оборудование бойцам СВО Технику и платформу для раненых отправил в зону СВО глава Камчатки Солодов 0 0 0 Фото: управление информационной политики администрации губернатора Камчатского края Спецоперация

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Специальная военная операция РФ на Украине

Груз с необходимым оборудованием и специальной платформой для эвакуации раненых военных направил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в зону специальной военной операции. Технику получат бойцы из 164-й мотострелковой бригады, сформированной в регионе.

По данным управления информационной политики администрации губернатора Камчатского края, в состав груза вошли квадрокоптеры, сварочные аппараты, ноутбуки, антенны, генераторы помех, 3D-принтер и другое оборудование общей численностью около 70 единиц.

Платформу по эвакуации раненых с поля боя на радиоуправлении получат военные медики, оказывающие помощь бойцам мотострелковой бригады.

Фото: управление информационной политики администрации губернатора Камчатского края 1/2 Фото: управление информационной политики администрации губернатора Камчатского края 2/2

В минувшую субботу, 10 мая, Российская международная академия туризма передала ресурсному центру «Волонтеры Подмосковья» в Химках гуманитарный груз для отправки бойцам в зону проведения специальной военной операции. Все вещи собрали по заявкам военнослужащих, которые попросили продукты питания, одежду и электронику.