Российская академия туризма в Химках передала гумпомощь для бойцов СВО

Российская международная академия туризма передала ресурсному центру «Волонтеры Подмосковья» в Химках гуманитарный груз. В посылках для бойцов специальной военной операции оказались продукты питания, одежда, электронная техника и другие необходимые вещи.

В состав гуманитарного груза вошли продукты длительного хранения, электронное оборудование, скоростной мотоцикл, а также обмундирование и одежда. Все вещи были собраны по конкретным заявкам военнослужащих. В подготовке посылок активно участвовали и юные волонтеры — ученики школы № 14.

«Сегодня мы выполняем почетное поручение нашего ректора Евгения Николаевича Трофимова. Российская международная академия туризма передает безвозмездную помощь в зону СВО в четвертый раз. У нас в РМАТ обучаются 17 студентов, отцы которых сегодня находятся на фронте. И мы поддерживаем наших ребят, их семьи», — рассказал проректор Российской международной академии туризма Владимир Жидких.

Напомним, что сбор гуманитарной помощи в Химках проходит практически ежедневно. В акции участвуют жители города, депутаты, общественные организации и учебные заведения. Узнать адреса пунктов сбора можно в Центре поддержки участников СВО и их семей по телефону: +7 (495) 793-09-88. Горячая линия работает с 09:00 до 19:00 в будние дни и с 12:00 до 16:00 по выходным.