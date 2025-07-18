Губернатор Гладков назвал работу чиновников более важной, чем у военных

Российские чиновник выполняют более сложные и важные задачи, чем военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Об этом ведущему программы «Соловьев Live» Владимиру Соловьеву заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Моя позиция: если хочешь воевать — подписывай контракт, бери оружие, иди воюй. У нас задача более сложная и более важная», — сказал он.

Неделю назад губернатор Белгородской области встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили результаты социально-экономического развития региона и предпринимаемые местными властями действия для защиты мирного населения в условиях специальной военной операции.

Во время рабочей встречи Путин отметил низкий уровень зарплат у преподавателей и учителей региона.