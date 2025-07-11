Путин назвал скромными зарплаты белгородских учителей

Учителя в Белгородской области сейчас получают невысокие зарплаты. Об этом в ходе встречи с губернатором региона Вячеславом Гладковым заявил президент Владимир Путин, сообщил сайт Кремля.

«В настоящее время заработные платы учителей в Белгородской области находятся на скромном уровне», — подчеркнул глава государства.

Он прокомментировал слова Гладкова о том, что учителя в регионе в среднем получают 58 тысяч рублей в месяц.

Белгородский губернатор отметил, что в 2022 году местные власти подняли норматив финансирования детей до уровня гимназий и лицеев. По его словам, благодаря этому сотрудники 554 школ начали работать на одном уровне.

«Чтобы не была в одном месте высокая [зарплата], а в другом месте очень низкая», — добавил Гладков.

Он также доложил президенту, что Белгородская область за четыре года получила из федерального бюджета 5,7 миллиарда рублей на поддержку промышленности и бизнеса, сообщили «Известия». Регион занимает третье место в Центральном федеральном округе по объему валового регионального продукта на душу населения.