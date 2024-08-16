Группы ВСУ уничтожили около Анастасьевки и Каучука в Курской области

Армейская авиация, беспилотники и артиллерия российских войск ударили по мобильным группам украинских боевиков, пытавшихся пройти вглубь Курской области. Как сообщила пресс-служба Минобороны, все заявленные цели уничтожены.

В ведомстве уточнили, что противник пытался приблизиться к деревне Анастасьевка и поселку Каучук, но нанесенные удары не дали ему подойти ближе полутора километров.

Кроме того, действующие в регионе подразделения группировки войск «Север» отразили атаку украинских штурмовиков 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении села Русское Поречное.

Также они не позволили перейти государственную границу штурмовой группе с пятью бронированными машинами в районе курского села Гордеевка.

По данным Минобороны, с начала боевых действий вошедшие в Курскую область украинские войска потеряли 2860 человек личного состава, из которых 220 пришлись только на последние сутки. Кроме того, боевики лишились 41 танка и 40 бронетранспортеров.