ВС России уничтожили шесть штурмовиков ВСУ под курским селом Коренево

Огонь российской артиллерии уничтожил штурмовую группу ВСУ, состоявшую из бойцов 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады украинской армии. Шесть националистов ликвидировали под селом Коренево в Курской области, сообщило РИА «Новости» .

Источник в российских силовых структурах уточнил, что речь идет о штурмовиках-десантниках 225-го отдельного штурмового батальона.

«Российские разведчики засняли на видео уничтоженную группу ВСУ, состоящую из шести „двухсотых“ (уничтоженных — прим. ред.) штурмовиков», — пояснил он.

В Минобороны 14 августа сообщили о взятых в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. На опубликованных ведомством кадрах пятерых украинских солдат провели по лесополосе, уложили на землю и досмотрели, спросив, к какому воинскому подразделению они относятся.