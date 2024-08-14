Группу из шести штурмовиков ВСУ уничтожили в Курской области
ВС России уничтожили шесть штурмовиков ВСУ под курским селом Коренево
Огонь российской артиллерии уничтожил штурмовую группу ВСУ, состоявшую из бойцов 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады украинской армии. Шесть националистов ликвидировали под селом Коренево в Курской области, сообщило РИА «Новости».
Источник в российских силовых структурах уточнил, что речь идет о штурмовиках-десантниках 225-го отдельного штурмового батальона.
«Российские разведчики засняли на видео уничтоженную группу ВСУ, состоящую из шести „двухсотых“ (уничтоженных — прим. ред.) штурмовиков», — пояснил он.
В Минобороны 14 августа сообщили о взятых в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. На опубликованных ведомством кадрах пятерых украинских солдат провели по лесополосе, уложили на землю и досмотрели, спросив, к какому воинскому подразделению они относятся.