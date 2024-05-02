Группу диверсантов ВСУ настигли на острове в дельте реки Днепр | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 10:47 Группу диверсантов ВСУ настигли на острове в дельте реки Днепр Морпехи ВС России уничтожили до 10 диверсантов ВСУ в дельте реки Днепр

Читать 360 в

В Херсонской области на Днепре ликвидировали диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины. Операцию военнослужащих морской пехоты Северного флота России показало Минобороны.

Украинские диверсанты занимали остров в дельте реки Днепр. Сначала противника атаковали артиллерийские расчеты и FPV-дроны, затем высадилась штурмовая рота.

Реклама

«Выполнили интересный маневр <…>. И личному составу удалось под артналетом, скажем так, залететь на остров и уничтожить врага, заставить его бояться, уважать и бояться одновременно», — рассказал командир штурмовой роты с позывным Арцах.

Морпехи ликвидировали до 10 диверсантов ВСУ и более 30 единиц техники, в том числе минометы и автоматические гранатометы. Российские военнослужащие зачистили остров, создали свои огневые точки и наблюдательные посты.

Группировка войск «Восток» сорвала ротацию ВСУ, сообщил RT. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили ангары с военной техникой.