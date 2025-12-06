«Один из украинских военнослужащих при себе государственный флаг Украины имел, что позволяет предположить завершение демонстративной акции с установкой флага на передовой», — отметил оператор дронов с позывным Хруст.

Боец добавил, что российская сторона фиксирует увеличение числа информационных акций киевского режима на фоне роста неудач ВСУ на ряде участков боевого соприкосновения.

Речь идет о постановочных съемках, генерации изображений и архивных видеоматериалах с установкой флагов. В таких мероприятиях зачастую задействованы штурмовые подразделения ВСУ.

Днем ранее российские войска освободили село Безымянное в Донецкой Народной Республике.