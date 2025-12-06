Группу боевиков ВСУ уничтожили при попытке установить флаг
РИА «Новости»: ВС России уничтожили пехоту ВСУ при попытке установить флаг
Российские военные ликвидировали группу украинской пехоты при попытке установить флаг Украины. Отличились операторы БПЛА группировки войск «Восток», сообщило РИА «Новости».
«Один из украинских военнослужащих при себе государственный флаг Украины имел, что позволяет предположить завершение демонстративной акции с установкой флага на передовой», — отметил оператор дронов с позывным Хруст.
Боец добавил, что российская сторона фиксирует увеличение числа информационных акций киевского режима на фоне роста неудач ВСУ на ряде участков боевого соприкосновения.
Речь идет о постановочных съемках, генерации изображений и архивных видеоматериалах с установкой флагов. В таких мероприятиях зачастую задействованы штурмовые подразделения ВСУ.
Днем ранее российские войска освободили село Безымянное в Донецкой Народной Республике.