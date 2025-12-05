Минобороны сообщило об освобождении села Безымянное в ДНР

Входящее в Константиновскую городскую общину село Безымянное в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что населенный пункт освободила «Южная» группировка войск. Безымянное стало вторым населенным пунктом, перешедшим под контроль этих подразделений на неделе. Ранее они освободили село Клиновое.

Также за отчетный период «Южная» группировка войск поразила формирования четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Потери противника на этом участке проведения специальной военной операции составили свыше 1085 человек личного состава.

Кроме того, российские бойцы уничтожили 22 боевые бронированные машины, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также нанесли удары по 24 арсеналам и складам с топливом.

В минувшую среду, 3 декабря, подразделения группировки войск «Восток» освободили село Червоное в Запорожской области. Подразделения зашли в населенный пункт в ходе продолжения прорыва обороны противника.