Группировка ВСУ у Курахова оказалась под угрозой окружения

Группировка ВСУ южнее Курахова, в районе сел Веселый Гай и Анновка в ДНР, оказалась под угрозой полного окружения. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши военные добились успеха в южных районах города. Прошли в сторону Успеновки, заняли ферму и несколько опорников противника. Они поставили боевиков 79-й бригады ВСУ в Веселом Гае и Анновке под угрозу полного окружения», — сказал он.

Рогов отметил, что националисты пытаются пробиваться РСЗО, артиллерией и дронами, чтобы не допустить окружения своей группировки.

«В Веселом Гае и Анновке находится достаточно большая группировка, задача которой — прикрывать с южной стороны Курахова и оттягивать внимание наших сил. Если они не смогут вернуть позиции и в Успеновке, то боевиков ВСУ окружат», — добавил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли контроль над северным берегом Кураховского водохранилища.