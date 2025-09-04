Группировка войск «Восток» полностью освободила территорию Донецкой Народной Республики в зоне своей работы. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Кроме того, военнослужащие группировки взяли под контроль Новоселовку в Запорожской области. О каком из двух сел с таким названием говорится — к западу или к юго-востоку от города Гуляйполе, — не уточняется.

UPD: позднее Министерство обороны уточнило, что речь идет о Новоселовке Днепропетровской области, находящейся в нескольких километрах к западу от границы с ДНР.

Всего за сутки военные нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде морской пехоты. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, 13 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Глава ДНР Денис Пушилин 31 августа заявил, что российские военные, освободив Камышеваху, взяли под контроль всю южную часть республики.