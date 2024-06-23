На Украине посчитали ежедневное число пытающихся скрыться уклонистов

Более 100 граждан Украины ежедневно пытаются незаконно покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Игорь Матвийчук агентству УНИАН.

«Ежедневно более 100 уклонистов пытаются покинуть страну. В это число входят как те, кто пытается проехать через пункты пропуска, так и те, кто пытается миновать их», — сказал он.

По его словам, в это список входят те, кого задерживают или о ком становится известно после сообщений от погранслужб соседних стран. Матвийчук напомнил, что для незаконно пересекающих границу украинцев предусмотрен штраф.

На фоне ужесточения мобилизации на Украине местные жители всеми силами пытаются избежать отправки в войска. Один из уклонистов ранее пытался пересечь границу с Румынией и заблудился. Мужчина почти неделю ходил по горам. В итоге замерзшего соотечественника нашли украинские пограничники.