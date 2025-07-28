Группа «Сарма 38» из Мытищ представит премьеру песни к шестой годовщине коллектива

Важную дату коллектива из Мытищ «Сарма 38» артисты отметят 31 июля. Поп-рок группа из Мытищ представит премьеру песни «Сердце в до мажоре».

Музыкальная группа «Сарма 38» популярна далеко за пределами городского округа Мытищи. Артисты гастролируют по всей России и дают концерты в зоне СВО. Искренняя поддержка, патриотизм и душевные песни, которые звучат на передовой и в госпиталях важны для бойцов и их семей. Реабилитационные центры, госпитали, тренировочные лагеря — «Сарма 38» ездит с концертами туда, где их очень ждут.

Главная цель выступлений, по словам участников группы: Алексея Тихонова и Максима Комарова — чтобы у бойцов появились улыбки и засияли глаза. После выступлений они получают искреннюю реакцию и благодарности от солдат, что дает им еще больше сил на творчество.

Группа «Сарма 38» получила признание от известного российского певца Олега Газманова: в 2023 году коллектив вошел в число победителей конкурса движения «Газманов — Родники», а позже с коллективом «Вместе» артисты создали гимн проекта.

Впереди у группы новый трек и масштабные планы на будущее. День рождения «Сарма 38» отметит хитом «Сердце в до мажоре» — песней о любви, радости и вдохновении. Светлая история, где звуки города сливаются в одну мелодию, а сердце бьется в ритме счастья, — так описывает идею автор песни Максим Комаров.

Музыкальная группа выпустила два альбома и больше 20 песен, каждая из которых — история, эмоция или послание. Артисты убеждены: важно воспитывать в молодежи любовь к Родине и гордость за страну. Их альбомы — «#38» (экспериментальный микс стилей) и «Дорога домой» (посвященный героям СВО), говорят сами за себя.

Впереди у «Сармы 38» — новые концерты, песни и, конечно же, праздничный релиз «Сердца в до мажоре».