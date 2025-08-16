Родственница мобилизованного украинца заявила о пропаже его группы под Сумами

Переброшенная в пункт дислокации под Сумами группа мобилизованных украинских военных пропала без вести через 10 дней после прибытия. Об этом в комментарии РИА «Новости» со ссылкой на родственницу одного из пропавших солдат рассказал представитель силовых структур.

Он пояснил, что бригаду мобилизованных передали в распоряжение 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, которые дислоцируются в селе Нижняя Сыроватка в Сумской области.

После приезда на пункт новоприбывших отправили на боевое задание, с которого группа не вернулась в полном составе, попав «в мясорубку».

«Именно таким способом командование ВСУ сдерживает натиск Вооруженных Сил России параллельно накапливая подготовленные подразделения для прорыва», — заявил собеседник агентства.

В минувшую пятницу, 15 августа, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование украинских войск усилило борьбу с массовым дезертирством мобилизованных. По его словам, в прифронтовых зонах Украины выросло число военных патрулей, на помощь которым привлекли сотрудников СБУ и МВД Украины.