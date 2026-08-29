Гросси: запасов топлива для генераторов на ЗАЭС хватит на 10 дней

Запорожская атомная электростанция столкнулась с риском полного отключения от источников питания после окончания дизельного топлива, на котором сейчас работают генераторы. Электричество станции необходимо для сохранения основных функций ядерной безопасности. С таким заявлением выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси .

Он подчеркнул, что Запорожская атомная электростанция осталась без внешнего источника электричества 20 августа — после потери подключения к линии «Ферроплавная-1». С тех пор насосы, охлаждающие реакторы и резервуары с отработавшим топливом, работают за счет дизельных генераторов.

Работающие на станции эксперты МАГАТЭ заявили, что запасов топлива хватит только на 10 дней работы, что критически мало.

«Без восстановления электроснабжения за пределами площадки или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшем будущем станция может оказаться обесточенной», — заявил Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ приступило к переговорам над созданием локализованной зоны прекращения огня для ремонта линии электропередачи «Ферроплавная-1». Это позволит восстановить внешнее электроснабжение станции.

В минувший четверг, 27 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова призвала МАГАТЭ воздействовать на украинские власти после новых ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции.

Она подчеркнула, что только за последние дни в зону поражения попала площадка сухого хранилища ядерного топлива, только по счастливой случайности она не получила повреждений.

Захарова отметила, что безумие киевского режима грозит ядерной катастрофой всем странам Европы.