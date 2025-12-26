Глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что перезапуск Запорожской атомной электростанции возможен только после стабилизации политической ситуации. Данное утверждение прозвучало в интервью «Звезде» перед заседанием Государственного Совета с участием президента России.

Получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Запорожской АЭС открывает путь к постепенному восстановлению работы станции. Остальные пять блоков также пройдут лицензирование в ближайшие полтора года. Решение о старте эксплуатации станции принимается с учетом военно-политической обстановки, подчеркнули представители «Росатома».

Лихачев подчеркнул, что запуск ЗАЭС состоится только после согласования с ответственными государственными органами и при условии абсолютной безопасности. На сегодняшний день станция находится под полным контролем российских специалистов, и вся инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии.

Государственная корпорация «Росатом» рассматривает возможность международного сотрудничества по вопросам ядерной безопасности, однако такая инициатива станет возможной только после заключения мира на территории Украины.