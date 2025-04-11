Грибовидное облако поднялось над уничтоженной украинской «Гвоздикой»

Российские военные с помощью беспилотников уничтожили в зоне СВО принадлежавшую Вооруженным силам Украины самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика». Кадры операции показал Telegram-канал «Гвардейская 200-я бригада ЛенВО» .

«Отцвела бандеровская „Гвоздика“. И еще одна САУ 2С1 уничтожена нашим FPV-расчетом», — сообщили бойцы.

Установка находилась в углублении, противник укрыл ее ветками и бревнами. Это не помешало российским войскам вычислить ее местоположение и атаковать несколькими дронами.

На кадры попало уничтожение 2С1 «Гвоздика». Над местом, где она стояла, поднялось грибовидное облако, затем столбы дыма. В конце концов показался огонь.

Другую подобную установку уничтожили в Курской области. Оператор БПЛА спецназа Росгвардии навел на нее оптоволоконный дрон-камикадзе.