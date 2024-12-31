Правительство Греции нарушит международное право, если передаст Украине российское оружие. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил RT , что оно не имеет на это права.

Греция, по его словам, в одностороннем порядке отказалась от контактов с Россией. Однако это не освободило ее от взятых ранее обязательств. Белик сообщил, что страны по-прежнему связаны рядом соглашений.

«Действовать без оглядки на эти документы, поставляя оружие российского производства киевскому режиму, эта страна просто не имеет права. В противном случае это будет нарушением норм международного права», — сказал он.

Депутат предостерег Грецию от безответственных и ошибочных решений. Он заявил, что эта страна, как и многие другие, поддалась давлению НАТО — некогда оборонительного блока, который начал агрессивную политику.

Незадолго до этого Греция анонсировала передачу Украине 24 зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow американского производства, сообщила «Газета.ru». Они предназначены для поражения самолетов и других управляемых ракет.