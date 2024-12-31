Грецию предупредили о последствиях передачи Украине российского оружия
Депутат Белик: Греция не имеет права передавать Украине российское оружие
Правительство Греции нарушит международное право, если передаст Украине российское оружие. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил RT, что оно не имеет на это права.
Греция, по его словам, в одностороннем порядке отказалась от контактов с Россией. Однако это не освободило ее от взятых ранее обязательств. Белик сообщил, что страны по-прежнему связаны рядом соглашений.
«Действовать без оглядки на эти документы, поставляя оружие российского производства киевскому режиму, эта страна просто не имеет права. В противном случае это будет нарушением норм международного права», — сказал он.
Депутат предостерег Грецию от безответственных и ошибочных решений. Он заявил, что эта страна, как и многие другие, поддалась давлению НАТО — некогда оборонительного блока, который начал агрессивную политику.
Незадолго до этого Греция анонсировала передачу Украине 24 зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow американского производства, сообщила «Газета.ru». Они предназначены для поражения самолетов и других управляемых ракет.