Антироссийская резолюция Европарламента является призывом к третьей мировой войне. Такое мнение, по данным РИА «Новости» , выразил вице-спикер парламента Греции от партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») Василиос Вилиардос.

«Эта резолюция была принята большинством консерваторов, социалистов, либералов и зеленых, и то, что в ней содержится, вызывает возмущение даже у нейтрального наблюдателя», — подчеркнул он;

По словам депутата, в июле Европарламент принял резолюцию, которой фактически объявил тотальную войну России. Очередной документ и вовсе выглядит как призыв к третьей мировой. Предупреждение российских властей ответить ядерными ударами на нападения не станут препятствием для дальнейшей поддержки Украины европейскими странами.

Как отметил вице-спикер греческого парламента, на Западе полагают, что необходимо немедленно передать ВСУ не только боевые самолеты, но также крылатые ракеты, включая Taurus.

Вилиардос указал на то, что в резолюции не содержатся ограничения на использование этого оружия, поэтому вся территория России может стать целью.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии и лидер оппозиции Фридрих Мерц пообещал обсудить с США поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus в случае своей победы на выборах.