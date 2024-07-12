Греция открестилась от ответственности за удары ATACMS по Севастополю

Греция не несет ответственности за американские беспилотники, базирующиеся на территории страны, соответственно, не причастна к ударам ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня. Об этом на заседании парламента заявил замглавы Минобороны Греции Яннис Кефалояннис, его слова опубликовали на сайте neostrategy.gr .

Вопрос об американских Global Hawk, участвовавших в разведке и координации атаки на Крым, которые базируются в Ларисе, задал лидер парламентской фракции партии «Ники» Димитриос Нациос. Кефалояннис ответил, что контроль над беспилотниками есть только у США.

«Поэтому в данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации», — заявил замминистра.

Авторы материала отметили, что Кефалояннис не отрицал, что дроны, координирующие удар по Севастополю, вылетали с территории Греции. Таким образом он признал, что страну используют как базу для проведения атак на Россию.