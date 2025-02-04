Гражданина Украины обвинили в шпионаже в Херсонской области

Прокуратура Херсонской области передала в суд дело о шпионаже

Гражданина Украины заподозрили в шпионаже на территории Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 23-летний мужчина добровольно собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники и личном составе российских войск.

«Сведения он направлял посредством мессенджера своей сестре, а та передавала их представителям украинской разведки», — отметили в пресс-службе.

Украинская сторона могла использовать полученную информацию для ударов по по местам дислокации российских военных. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело в суд.

Ранее правоохранители задержали агента украинской разведки в Донецке. Сотрудники ФСБ в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью выявили местного жителя, которого заподозрили в шпионаже. По версии обвинения, мужчина передавал СБУ координаты мест дислокации техники и личного состава ВС России в ДНР.