В Донецке задержали агента СБУ, собиравшего данные о российских военных

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Донецке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель города Донецка, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины», — процитировало агентство заявление пресс-службы ведомства.

В ФСБ отметили, что задержанный собирал и передавал нужную для СБУ информацию в местах дислокации техники и личного состава ВС России на территории ДНР.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее правоохранители в Новороссийске поймали мужчину, подозреваемого в причастности к терроризму. По данным ФСБ, он сам связался с куратором проукраинской террористической организации в Telegram. Тот скинул ему координаты тайника, в котором находилась взрывчатка. Новороссийца задержали, когда он пошел ее забирать.