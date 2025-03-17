Гражданина Грузии заочно признали виновным в наемничестве и совершении теракта

Суд заочно приговорил гражданина Грузии Георгия Кесарели к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Подсудимого признали виновным в наемничестве и совершении теракта. Следствие установило, что Кесарели занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников. Также он за деньги принимал участие в боях на стороне украинской армии.

«В августе 2024 года Кесарели, вооруженный боевым оружием, в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

Также подсудимый совершил преступление против мирного населения. Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и объявили в международный розыск.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВС России ликвидировали в Запорожской области наемника из Японии. Боевика уничтожили в подконтрольном ВСУ городе Гуляйполе.