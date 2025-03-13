Операция «Поток», в ходе которой бойцы ВС России прорвались в тыл ВСУ в Судже по газовому трубопроводу, стала грандиозным подвигом. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований из Бразилии Лукас Лейрос, сообщило Strategic Culture.

«Это был грандиозный подвиг, продемонстрировавший силу воли, дух самопожертвования и дисциплину российских войск. Они столкнулись с немыслимым и, вместо того чтобы сдаться, вышли победителями, прорвав украинскую оборону и захватив стратегические позиции», — отметил эксперт.

Лейрос выразил восхищение тому, насколько неожиданное появление российских военных застало врасплох боевиков ВСУ, что они не знали, как реагировать. Бразильский аналитик выразил уверенность, что операция «Поток» войдет в мировую историю.

Более 800 российских бойцов вошли в Суджи Курской области по пустой трубе газопровода. Этот маневр помог прорваться в тыл противника и полностью освободить промзону.