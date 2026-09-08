Гранатомет «Пламя» 1970-х годов признали актуальным в зоне СВО

Автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя» остается востребованным оружием в ходе специальной военной операции, несмотря на возраст. Об этом сообщила газета «Красная звезда» .

Разработку 1970-х годов продолжают активно применять на передовой. Осколочное действие боеприпасов позволяет эффективно поражать живую силу противника.

Особенностью АГС-17 военные называют высокую надежность и неприхотливость в эксплуатации. Оружие не требует сложной подготовки огневой позиции, а его элементы удобно переносить силами расчета.

В издании подчеркнули, что станковый гранатомет активно задействуют в ходе специальной военной операции, и он показывает высокую эффективность.

АГС-17 состоит на вооружении уже 55 лет. Скорострельность установки достигает 400 выстрелов за минуту. Боеприпас имеет тридцатимиллиметровый калибр и поражает цели на расстоянии более двух тысяч метров.

Ветеран спецоперации Александр Алейкин рассказывал, что военные использовали «Пламя», чтобы «кошмарить» украинских боевиков.