Граффити в память о погибших бойцах СВО появились в Люберцах

Граффити, посвященное специальной военной операции, нанесли на стену технической постройки на улице Кирова в Люберцах. Работы провели по инициативе Ассоциации ветеранов СВО Московской области при поддержке администрации округа.

Это первое граффити на территории Люберец, созданное по инициативе Ассоциации ветеранов СВО.

«Среди учащихся художественной школы был проведен конкурс. Из множества представленных работ был выбран этот эскиз. Идея граффити — увековечить память участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга», — отметил заместитель руководителя Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Николай Чернобровкин.

Ранее, по инициативе семьи погибшего под Курском участника СВО, на фасаде гимназии № 5 в Люберцах нанесли мурал «Воинам Отечества». Он посвящен памяти люберчан, отдавших жизни в Великой Отечественной войне, локальных войнах и в ходе специальной военной операции.