«Грады» уничтожили укрытия и более 30 солдат ВСУ в Днепропетровской области
Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили резервы солдат ВСУ, которые готовили к переброске в Днепропетровской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Операторы разведывательных БПЛА выявили сосредоточение боевиков ВСУ. Координаты передали артиллеристам. Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» после получения целеуказания ударили по выявленному району с резервами ВСУ реактивными снарядами.
«В результате боевой работы уничтожены укрытия и более 30 боевиков украинского режима, находившихся в составе подготовленных к переброске резервов», — уточнили в военном ведомстве.
Уничтожение резервов ВСУ сорвало планы украинского командования по усилению позиций на передовой, а также снизило устойчивость вражеской обороны.
Ранее офицер с позывным Кадет сообщил, что расчет артустановки «Козерог» группировки войск «Север» уничтожил 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области.