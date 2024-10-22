Говорить о третьей мировой рано. Могут ли войска КНДР и Южной Кореи столкнуться на Украине?

Южная Корея может отправить своих солдат на Украину, если КНДР решит принять участие в спецоперации на стороне России. Не приведет ли это к третьей мировой войне и как Северная Корея может помочь России, рассказал 360.ru политолог Норат Аджамян.

Он напомнил, что КНДР официально опровергла данные об отправке солдат в зону СВО. И даже если это на самом деле так, по мнению Аджамяна, называть происходящее третьей мировой войной преждевременно.

«Уже многие государства — да, неофициально, но фактически — втянуты в украинский конфликт. Если мы, по крайней мере, исходим из того, что десятки государств помогают Украине как вооружениями, так и финансами и из многих государств туда идут наемники. Но на сегодняшний день, как мы знаем, другие страны, даже особо близкие во взаимоотношениях с Украиной, например Польша или страны Прибалтики, все-таки свои официальные воинские контингенты туда не отправляли», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что если Северная Корея действительно захочет поучаствовать в конфликте, то придумает способ, как это сделать, — например, отправить солдат неофициально или занять их на тыловых работах, высвободив силы российской армии. При этом рычагов влияния на КНДР у Запада немного, поскольку против нее и так действует огромное количество санкций.

Взамен Россия может поделиться технологиями, сельскохозяйственной продукцией или топливом, предположил собеседник 360.ru.

Ранее представитель Северной Кореи в ООН назвал сообщения об отправке войск на Украину «стереотипными слухами».