«Готовы помогать всем». В России запустили чат психологической поддержки семей бойцов СВО
Член ОП Мартынов: в России появился чат психологической помощи семьям бойцов СВО
В Telegram с 22 июля заработал единый федеральный чат медицинской психологической поддержки для семей воинов Отечества и участников СВО. Об этом 360.ru сообщил член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.
В чате будут давать комментарии по тревожным состояниям у членов семей и участников СВО, а также проводить персональные информационные консультации. Этим займется команда дежурных медицинских психологов — сотрудников государственных медучреждений Московской, Волгоградской, Тамбовской и Ростовской областей.
«Тематики обращений, с которыми люди могут обращаться в чат, абсолютно разные. <…> Это стрессовые расстройства различные, это реакции горя, страхи, тревожные состояния, депрессия, панические атаки, апатия, навязчивые мысли, бессонница, обострение психосоматических заболеваний и много-много других. Мы не отказываем никому», — подчеркнул Мартынов.
Чтобы начать разговор с психологом, достаточно написать в чат, выбрав соответствующую рубрику. Общение будет анонимным. За первые сутки работы чата в него добавились более 1,3 тысячи человек.
Важно то, что медицинские психологии на поступившее в чат обращение сначала дают развернутый текстовый комментарий, который служит также некой памяткой и советом для других участников, а также участник может получить персональную информационную консультацию.
Евгений Мартынов
руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль»
По его словам, обращаться за помощью можно неоднократно. Эта услуга абсолютно бесплатная. Также в чате уделяют особое внимание информационной безопасности.
«Обратиться может человек из любого региона Российской Федерации, из 89 регионов. Мы готовы отвечать и помогать абсолютно всем. Общение в чате анонимное в том плане, что мы не запрашиваем персональные данные», — заявил Мартынов.
Организаторами проекта выступили Фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль») и Комитет семей воинов Отечества (КСВО).
Онлайн-сервис с информацией о помощи участникам СВО заработал в Московской области в марте этого года. За это время им воспользовались свыше 3,7 тысячи раз.