«Готовы помогать всем». В России запустили чат психологической поддержки семей бойцов СВО

В Telegram с 22 июля заработал единый федеральный чат медицинской психологической поддержки для семей воинов Отечества и участников СВО. Об этом 360.ru сообщил член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

В чате будут давать комментарии по тревожным состояниям у членов семей и участников СВО, а также проводить персональные информационные консультации. Этим займется команда дежурных медицинских психологов — сотрудников государственных медучреждений Московской, Волгоградской, Тамбовской и Ростовской областей.

«Тематики обращений, с которыми люди могут обращаться в чат, абсолютно разные. <…> Это стрессовые расстройства различные, это реакции горя, страхи, тревожные состояния, депрессия, панические атаки, апатия, навязчивые мысли, бессонница, обострение психосоматических заболеваний и много-много других. Мы не отказываем никому», — подчеркнул Мартынов.

Чтобы начать разговор с психологом, достаточно написать в чат, выбрав соответствующую рубрику. Общение будет анонимным. За первые сутки работы чата в него добавились более 1,3 тысячи человек.