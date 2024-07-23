«Готовы помогать всем». В России запустили чат психологической поддержки семей бойцов СВО

Член ОП Мартынов: в России появился чат психологической помощи семьям бойцов СВО

Фото: РИА «Новости»

В Telegram с 22 июля заработал единый федеральный чат медицинской психологической поддержки для семей воинов Отечества и участников СВО. Об этом 360.ru сообщил член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

В чате будут давать комментарии по тревожным состояниям у членов семей и участников СВО, а также проводить персональные информационные консультации. Этим займется команда дежурных медицинских психологов — сотрудников государственных медучреждений Московской, Волгоградской, Тамбовской и Ростовской областей.

«Тематики обращений, с которыми люди могут обращаться в чат, абсолютно разные. <…> Это стрессовые расстройства различные, это реакции горя, страхи, тревожные состояния, депрессия, панические атаки, апатия, навязчивые мысли, бессонница, обострение психосоматических заболеваний и много-много других. Мы не отказываем никому», — подчеркнул Мартынов.

Чтобы начать разговор с психологом, достаточно написать в чат, выбрав соответствующую рубрику. Общение будет анонимным. За первые сутки работы чата в него добавились более 1,3 тысячи человек.

Важно то, что медицинские психологии на поступившее в чат обращение сначала дают развернутый текстовый комментарий, который служит также некой памяткой и советом для других участников, а также участник может получить персональную информационную консультацию.

Евгений Мартынов

руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль»

По его словам, обращаться за помощью можно неоднократно. Эта услуга абсолютно бесплатная. Также в чате уделяют особое внимание информационной безопасности.

«Обратиться может человек из любого региона Российской Федерации, из 89 регионов. Мы готовы отвечать и помогать абсолютно всем. Общение в чате анонимное в том плане, что мы не запрашиваем персональные данные», — заявил Мартынов.

Организаторами проекта выступили Фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль») и Комитет семей воинов Отечества (КСВО).

Онлайн-сервис с информацией о помощи участникам СВО заработал в Московской области в марте этого года. За это время им воспользовались свыше 3,7 тысячи раз.

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