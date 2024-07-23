Подмосковный сервис о помощи участникам СВО использовали более 3 тысяч раз с марта

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Онлайн-сервис с информацией о помощи участникам СВО заработал в Подмосковье в марте этого года. За это время им воспользовались более 3,7 тысячи раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в разделе можно узнать о юридической, социальной и психологической поддержке бойцов, а также о реабилитации в центре «Ясенки».

«„Помощь участникам СВО“ — удобный онлайн-навигатор по бесплатной помощи бойцам и их родным. Чтобы получить необходимую информацию, понадобится только компьютер, смартфон или планшет и доступ в интернет», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Самыми популярными разделами сервиса за четыре месяца стали «Психологическая помощь», «Наша команда» и «Как получить помощь».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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