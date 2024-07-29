Готовившего подрыв автомобиля Минобороны мужчину задержали в ДНР

Оперативники ФСБ в Донецкой Народной Республике задержали мужчину, который планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны по заданию Главного управления разведки Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по региону сообщило РИА «Новости» .

«УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержало гражданина России с поличным. Он выполнял задание ГУР Минобороны Украины по подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России с применением самодельного взрывного устройства», — заявили в УФСБ.

Оперативникам удалось зафиксировать, как мужчина извлек самодельное взрывное устройство из тайника, после чего его задержали. Всего в СВУ находилось порядка 800 граммов тротила.

Следователи завели уголовное дело о подготовке к террористическому акту. Задержанный на допросе дал признательные показания и раскрыл детали работы на противника. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия.

В конце июля ФСБ пресекла два теракта в Дагестане.