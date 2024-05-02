«Государству плевать». Солдат ВСУ рассказал об ужасах после возвращения с фронта | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 11:56 «Государству плевать». Солдат ВСУ рассказал об ужасах после возвращения с фронта Ветеран ВСУ Попик: Украина бросает ветеранов-инвалидов на произвол судьбы Freepik

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Украина не помогает ветеранам вооруженных сил и бросает их на произвол судьбы. Об этом рассказал France info ушедший на пенсию по инвалидности военнослужащий Александр Попик.

Мужчина рассказал, что инвалиды не нужны государству. Если человек становится калекой, то никому до него нет дела.

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«Ты нужен государству, когда ты на фронте, но если ты окажешься инвалидом, о тебе никто не позаботится», — признался он.

Попик попал под обстрел танка и получил травму позвоночника. Ходить он не может — передвигается на инвалидной коляске. Мужчина мучается от боли: у него постоянные судороги, спазмы. Полтора года он не может спокойно спать, хоть и принимает снотворное. Чтобы облегчить страдания, мужчине нужен нейростимулятор, но он стоит 17 тысяч евро

«И государству плевать. Эту сумму мне придется найти самому», — сказал он.

Пока мужчина пытается выбить пенсию по инвалидности.

Ранее в Киеве прошел митинг за демобилизацию военных, служащих в рядах Вооруженных силах Украины с начала боевых действий. Протестующие собрались у здания городской государственной администрации.