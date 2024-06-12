Госизмена. На экс-главу МО Словакии подадут иск из-за передачи Миг-29 Украине

Против бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя подадут исковое заявление из-за передачи истребителей МиГ-29 Вооруженным силам Украины. Об этом заявил действующий глава ведомства Роберт Калиняк, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Конечно, Министерство обороны подаст заявление. <…> Ослабление таким образом Вооруженных сил вразрез с конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя», — подчеркнул министр.

Словакия не получила за поставку самолетов никаких денег, при этом замены им нет. Государство лишилось всей системы противовоздушной обороны, подчеркнул Калиняк.

В Минобороны подчеркнули, что МиГ-29 передали Украине незаконно. Конституция Словакии запрещает правительству в отставке решать главные вопросы в области внешней политики.