Словакия признала незаконность передачи МиГ-29 Украине

Минобороны Словакии: истребители МиГ-29 в 2023 году передали Украине незаконно

Фото: РИА «Новости»

Истребители Миг-29 передали Украине в прошлом году незаконно, сообщили в Минобороны Словакии. К бывшему главе ведомства Ярославу Надю пообещали применить правовые меры, об этом в соцсети написал госсекретарь министерства Игор Мелихер.

«Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно.<…> Правда стала известна. <…> Экспертного анализа, которым <…> Надь оправдывал передачу МиГ-29, <…> однозначно не существует», — написал чиновник.

Конституция Словакии запрещает правительству в отставке решать ключевые вопросы в области внешней политики, напомнил госсекретарь.

Переданные властями Словакии для нужд ВСУ самолеты МиГ-29 оказались неисправными. На Украине их использовали на запчасти, сообщили западные СМИ.

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