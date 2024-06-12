Словакия признала незаконность передачи МиГ-29 Украине

Истребители Миг-29 передали Украине в прошлом году незаконно, сообщили в Минобороны Словакии. К бывшему главе ведомства Ярославу Надю пообещали применить правовые меры, об этом в соцсети написал госсекретарь министерства Игор Мелихер.
«Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно.<…> Правда стала известна. <…> Экспертного анализа, которым <…> Надь оправдывал передачу МиГ-29, <…> однозначно не существует», — написал чиновник.
Конституция Словакии запрещает правительству в отставке решать ключевые вопросы в области внешней политики, напомнил госсекретарь.
Переданные властями Словакии для нужд ВСУ самолеты МиГ-29 оказались неисправными. На Украине их использовали на запчасти, сообщили западные СМИ.