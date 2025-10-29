Молодым российским семьям с детьми захотели дать кредитные каникулы

В России необходимо объявить кредитные каникулы для семей, в которых детям еще не исполнилось трех лет. Об этом в беседе с 360.ru заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он направил официальное обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Предлагаю ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей с детьми в возрасте до трех лет», — отметил парламентарий.

По его словам, ключевым условием должно стать снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем, предшествовавшим рождению ребенка. Миронов уточнил, что инициатива поможет уменьшит финансовую нагрузку на семьи в период, когда зарабатывает отец, а мать занимается уходом за маленькими детьми.

Депутат напомнил, что естественная убыль населения по итогам 2024 года составила 596,2 тысячи человек.

«При этом социологические исследования показывают, что одной из ключевых причин откладывания или отказа от рождения ребенка является страх россиян перед финансовыми трудностями», — добавил он.

