Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов за отдельные правонарушения
Закон, устанавливающий правила ареста имущества граждан, совершивших за рубежом правонарушения против России, приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь граждан, находящихся за границей, можно привлечь к ответственности по 15 статьям.
Среди оснований для административного преследования — призывы к нарушению территориальной целостности, терроризму и введению санкций против России.
«Чтобы правонарушители не могли уклониться от исполнения решения суда, вводится возможность арестовывать их имущество. Те, кто совершает действия, направленные против России, ее суверенитета и безопасности, будут отвечать по всей строгости закона», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее мировой суд в Петербурге заочно приговорил рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*) к 320 часам обязательных работ.
* Признан иностранным агентом.