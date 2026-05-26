Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов за отдельные правонарушения

Закон, устанавливающий правила ареста имущества граждан, совершивших за рубежом правонарушения против России, приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь граждан, находящихся за границей, можно привлечь к ответственности по 15 статьям.

Среди оснований для административного преследования — призывы к нарушению территориальной целостности, терроризму и введению санкций против России.

«Чтобы правонарушители не могли уклониться от исполнения решения суда, вводится возможность арестовывать их имущество. Те, кто совершает действия, направленные против России, ее суверенитета и безопасности, будут отвечать по всей строгости закона», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее мировой суд в Петербурге заочно приговорил рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*) к 320 часам обязательных работ.

* Признан иностранным агентом.