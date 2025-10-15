Госдума приняла в первом чтении три проекта о поддержке бойцов СВО и их семей

Госдума приняла в первом чтении три законопроекта в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Согласно этим проектам, военнослужащие получат право бесплатно ездить на военно-врачебную комиссию и обратно, бойцы СВО с детьми-инвалидами старше 18 лет смогут вне очереди получить жилье или субсидию на него, а детям участников спецоперации, окончившим школу совершеннолетними, продлят льготы до 1 сентября.

«Наши воины, их семьи ни в чем не должны нуждаться», — подчеркнул Володин.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил повысить страховую защиту банковских вкладов для участников СВО, установив предельный размер возмещения в 10 миллионов рублей.