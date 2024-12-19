Госдума предложила дать статус участников СВО бойцам в Курской области

Принимавшие участие в защите Курской области военные получат статус участников специальной военной операции. Такой законопроект в правительство направили депутаты Госдумы. Как сообщило РИА «Новости» , об этом в беседе с президентом Владимиром Путиным заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что услышал предложение главы государства во время прямой линии по военным, которые занимаются освобождением курского приграничья от украинских боевиков.

«Инициировали со своей стороны необходимый запрос в правительство и постараемся сделать все, чтобы ваше решение было реализовано в начале января», — заявил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что после принятия законопроекта военные, которые находятся на передовой в Курской области, получат все льготы, выплаты и статус участника специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии потребовал срочно исправить ситуацию с выплатами, которые должны получить военные, находящиеся в Курской области. Глава государства подчеркнул, что в случае необходимости платежи проведут задним числом.