Боррель призвал разрешить Украине удары по российским аэропортам

Европейский союз должен разрешить Украине бить по аэропортам на территории России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге на официальном сайте дипломатической службы Евросоюза.

«Нужно позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам», — заявил Боррель.

Он отметил, что компромисса по этому вопросу среди западных союзников Украины пока нет. При этом глава дипломатии напомнил, что ЕС обещал поддерживать украинскую сторону «столько времени, сколько потребуется».

Ранее старший научный сотрудник исследовательской группы NUPI по России, Азии и международной торговле Мэтью Блэкберн заявил, что США не позволят Украине осуществлять разрушительные удары вглубь России, потому что это приведет к эскалации конфликта, а не к решению проблемы. Он подчеркнул, что у администрации американского лидера есть основания для сомнений в эффективности глубоких ударов по РФ.