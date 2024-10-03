Госдеп объяснил, как должен работать «план победы» Зеленского

У Миллера поинтересовались, в чем конкретно заключается «план победы» Украины. Он ответил, что не собирается раскрывать нюансы, и добавил, что о своих инициативах расскажут сами украинцы.

«План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина, но также о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру», — объяснил Мэттью Миллер.

Сам Зеленский не собирается показывать «план победы» украинцам, заявил глава его офиса Андрей Ермак. По его словам, речь идет о «чувствительных» частях документа.