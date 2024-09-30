Зеленский не покажет украинцам часть пунктов «плана победы»

Глава ОП Украины Ермак: украинцам не покажут весь «план победы» Зеленского

Некоторые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского не станут озвучивать гражданам страны. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, его процитировало издание «Страна.ua».

В полном виде план представили американскому президенту Джо Байдену. С ним ознакомят и украинцев, но без некоторых пунктов, добавил Ермак.

«Безусловно, есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми», — объяснил он.

По его словам, часть информации скроют, чтобы она не дошла до российской разведки.

«Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг», — подчеркнул соратник президента Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Белый дом ознакомился с «планом победы» Зеленского. Руководство страны продолжит изучать его, а также разрабатывать дополнительные меры для успеха Украины в противостоянии с Россией.