Зеленский не покажет украинцам часть пунктов «плана победы»

Глава ОП Украины Ермак: украинцам не покажут весь «план победы» Зеленского

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Некоторые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского не станут озвучивать гражданам страны. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, его процитировало издание «Страна.ua».

В полном виде план представили американскому президенту Джо Байдену. С ним ознакомят и украинцев, но без некоторых пунктов, добавил Ермак.

«Безусловно, есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми», — объяснил он.

По его словам, часть информации скроют, чтобы она не дошла до российской разведки.

«Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг», — подчеркнул соратник президента Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Белый дом ознакомился с «планом победы» Зеленского. Руководство страны продолжит изучать его, а также разрабатывать дополнительные меры для успеха Украины в противостоянии с Россией.

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