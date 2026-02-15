Рядовой ВС России Степашко сорвал диверсию ВСУ

Рядовой Вооруженных сил России Михаил Степашко заметил приближение украинской диверсионной группы к складам с боеприпасами и помог уничтожить ее. О его подвиге рассказала пресс-служба Минобороны .

По данным ведомства, Степашко выполнял боевую задачу на наблюдательном посту рядом с линией боевого соприкосновения. Во время воздушной разведки он заметил диверсантов, которые тайно подбирались к складам.

«Немедленно, с помощью радиосвязи, Михаил передал командованию данные об обнаружении украинских боевиков, что позволило российским военным быстро перегруппироваться и занять стратегически выгодные позиции для боя», — заявили в ведомстве.

Также в министерстве отметили действия прапорщика Андрея Найманова, который работал на санитарно-эвакуационном посту. Во время артиллерийского обстрела несколько российских военных получили осколочные ранения разной тяжести, после чего Найманов вместе с медицинской группой выдвинулся в заданный район.

«Несмотря на непрекращающиеся атаки противника с использованием различных видов вооружения, Андрей Найманов вместе с медицинской группой выдвинулись в заданный район», — сказано в сообщении.

По прибытии группа под руководством Найманова сразу начала оказывать помощь и эвакуировать раненых в санитарное транспортное средство. В Минобороны подчеркнули, что благодаря его действиям удалось спасти жизни военнослужащих.