Городской округ Истра наградили за поддержку бойцов СВО

Награду вручил исполняющий обязанности командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

Город помогает бойцам с самого начала СВО. За это время на фронт отправлено более 350 тонн гуманитарной помощи, в том числе грузовой и специальный автотранспорт, техника, строительные материалы, одежда, медикаменты и продукты.

Теплые вещи для бойцов ежедневно вяжут участники клуба «Активное долголетие». Они также готовят для военнослужащих перекусы — выпечку, сухофрукты и многое другое, плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.