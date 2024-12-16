Городской округ Истра наградили за поддержку бойцов СВО
Работа администрации и жителей муниципалитета по оказанию помощи участникам специальной военной операции получила высокую оценку. Истру наградили благодарственным письмом Военного совета Московского военного округа.
Награду вручил исполняющий обязанности командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий.
Город помогает бойцам с самого начала СВО. За это время на фронт отправлено более 350 тонн гуманитарной помощи, в том числе грузовой и специальный автотранспорт, техника, строительные материалы, одежда, медикаменты и продукты.
Теплые вещи для бойцов ежедневно вяжут участники клуба «Активное долголетие». Они также готовят для военнослужащих перекусы — выпечку, сухофрукты и многое другое, плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.