«Горели заживо». Боец «Ахмата» пережил четыре ранения и вернулся на СВО

RT: боец «Ахмата» Ветер рассказал о службе на СВО после четырех ранений

Начальник узла связи спецназа «Ахмат» с позывным Ветер одним из первых в Москве ушел добровольцем на фронт. За время службы в зоне спецоперации боец получил четыре ранения, рассказал RT.

«Мое первое знакомство с разрывами было ночью, когда я был на дежурстве. Были прилеты и снаряды взрывались очень близко. Тогда я стал будить ребят и уходить в укрытие», — поделился воспоминаниями Ветер.

Он отметил, что первое ранение получил при подготовке новой позиции. Тогда военнослужащий не стал брать с собой аптечку, но решил на всякий случай взять кровеостанавливающую губку.

«Когда осколок залетел в шею, я на ощупь среагировал и увидел руку в крови. С помощью губки остановил кровь, это и спасло мне жизнь», — отметил боец.

Ярким воспоминанием для солдата остались бои в Волчанке, когда украинские бойцы спалили военную российскую часть.

«Горели заживо в Волчанке. Ребята нас вытащили и эвакуировали в безопасное место. Долго приходил в себя после госпиталя», — рассказал Ветер.

По словам бойца, его иногда удивляет, как при том количестве мин, которые разрывались рядом с ним, он остался жив.

Ранее стала известна история другого российского бойца. Раненый военный Куданов в одиночку держал оборону важной позиции 14 дней до подхода основных сил.