«Гораздо жестче». Стало известно об общении Трампа с Зеленским тет-а-тет

Макгрегор: Трамп ведет себя жестче с Зеленским один на один, чем публично

Президент США Дональд Трамп не церемонится с украинским коллегой Владимиром Зеленским при разговорах тет-а-тет. Он общается с гостем гораздо жестче, чем на публике, сообщил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive .

«Подозреваю, что с глазу на глаз он был с ним гораздо, гораздо жестче, чем видим мы. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что он не раз ясно давал понять, что Украина проиграла в конфликте», — сказал он.

Макгрегор заявил, что не знает наверняка, о чем они разговаривали на встречах за закрытыми дверьми. Но слово «гарантии» в отношении Украины он счел не самым подходящим.

Ранее дипломатический источник газеты The Washington Post рассказал об оскорбительном обращении Трампа с Зеленским на декабрьских переговорах в Мар-а-Лаго. Он назвал усилия украинской стороны спектаклем.