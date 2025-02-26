Украинская полиция пытала мирных жителей Авдеевки еще до начала специальной военной операции. Об этом РИА «Новости» рассказала беженка Галина Герасимова.

Жительница Авдеевки сообщила, что полиция киевского режима пытала его племянника, требуя 40 тысяч гривен (более 83 тысяч рублей) за его освобождение.

Женщина рассказала, что ее родственник был таксистом. Ему в машину подкинули гранату и забрали в полицию. Мужчины не было недели и она пошла в отдел, но на нее там накричали.

«А он уже потом рассказывал, что сколько раз я приходила, каждый раз он меня и слышал. Ничего не мог сделать, потому что головой вниз висел. Говорит его подвешивали, потом отрезали и он падал головой об бетон», — сказала Герасимова.

По словам женщины, украинские полицейские применяли и другие пытки. Они вывозили ее племянника в посадку и стреляли над ухом. Она отметила, что его голова была как «кисель», страшно было дотронуться. Деньги прислала его мать, чтобы мужчину отпустили.

Герасимова добавила, что силовики обещали его расстрелять в посадке, если им не передадут деньги до определенной даты.

Ранее жительница Новогродовки рассказала, что боевики ВСУ казнили российских пленных, привезенных из Авдеевки.