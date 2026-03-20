Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в Ступине

Торжественное мероприятие «Успех в единстве поколений» прошло в Центральной городской библиотеке. Жители муниципалитета собрались вместе, чтобы вспомнить судьбоносные события 2014 года.

Глава городского округа Сергей Мужальских напомнил об особой связи муниципалитета с Крымом. Уроженец Ступина Николай Краснов проектировал ялтинскую набережную и Воронцовский дворец. В 2021 году Ялта и Ступино стали городами-побратимами, что символизировало укрепление культурных и экономических связей.

Участникам мероприятия показали видеоролик «Крым — наш», созданный при поддержке главы Республики Крым, а также напомнили историю полуострова.