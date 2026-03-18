Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в Лобне

Праздничное мероприятие состоялось в обновленном Доме культуры «Луговая». Глава Лобни Анна Кротова и сотрудники ДК торжественно открыли новый великолепный занавес.

В прошлом году Дома культуры получили из городского бюджета по два миллиона рублей. В «Луговой» заменили кресла в зрительном зале, обновили стены, пол и сцену.

Творческие коллективы подготовили для гостей благотворительный концерт «Крылья тыла», посвященный 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. В зале собрались ветераны, волонтеры, военнослужащие и участники специальной военной операции

Для Александра Бронникова, кавалера ордена Мужества и руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, 18 марта — особенный день.