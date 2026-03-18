Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в Лобне
Праздничное мероприятие состоялось в обновленном Доме культуры «Луговая». Глава Лобни Анна Кротова и сотрудники ДК торжественно открыли новый великолепный занавес.
В прошлом году Дома культуры получили из городского бюджета по два миллиона рублей. В «Луговой» заменили кресла в зрительном зале, обновили стены, пол и сцену.
Творческие коллективы подготовили для гостей благотворительный концерт «Крылья тыла», посвященный 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. В зале собрались ветераны, волонтеры, военнослужащие и участники специальной военной операции
Для Александра Бронникова, кавалера ордена Мужества и руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, 18 марта — особенный день.
«Я — житель Краснодарского края. И когда Крым вернулся, это непередаваемые были ощущения. Именно то, что снова ребята с нами, снова люди с нами, семьи с нами. Мы очень сильно переживали, когда все это происходило почти напрямую, рядом. И это действительно такое событие, которое не забывается», — поделился ветеран СВО.
В Лобне всегда готовы помочь тем, кто нуждается в поддержке. В зону спецоперации и новые регионы регулярно отправляют гуманитарную помощь. Особое внимание уделяют семьям военнослужащих — помогают в решении бытовых вопросов, оказывают психологическую поддержку, приглашают на праздники и концерты. Чтобы бойцы, защищающие интересы Родины, были уверены в том, что дома их ждет надежный тыл, а их близкие не оставлены без внимания и всегда могут рассчитывать на заботу и поддержку.