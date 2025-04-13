Опосредованная война Запада против России на Украине привела к появлению «гигантских» кладбищ. Многие бойцы ВСУ пропали без вести и «гниют в лесах», заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV .

«Они гниют в лесах и поедаются волками и крысами. <…> Это так недостойно и так прискорбно. И за этим стоит вся наша политическая элита», — сказал он.

Аналитик отметил, что по всей Украине выросли огромные кладбища с «просто бесконечными рядами». При этом их может стать больше, если погибнет миллион и даже больше человек.

Берн задался вопросом, неужели ненависть западных политэлит к русским настолько сильна, что они готовы пойти на любые человеческие жертвы. Украина и Россия обмениваются телами погибших военных, но украинских всегда оказывается в разы больше.

Ранее российские силовики сообщали, что бойцы ВС РФ вывозят тела боевиков ВСУ в Курской области. Счет пошел на десятки тысяч. Командование ВСУ при отступлении бросало и погибших, и раненых солдат.