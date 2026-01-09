Российские войска нанесли, как предполагается, сокрушительный удар по секретному центру подготовки морских диверсантов, поставив крест на амбициозном подводном проекте Киева и НАТО. О ликвидации иностранных инструкторов и уничтожении уникальных кадров ВСУ сообщили aif.ru военкоры и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, высокоточный удар по базе спецслужб в пригороде Одессы обернулся настоящей катастрофой для ВМС Украины.

Лебедев полагает, что в момент атаки на объекте находились «морские котики» из Великобритании и других стран НАТО. Итог налета — десятки уничтоженных диверсантов и как минимум восемь высокопоставленных офицеров Альянса, которые обучали украинцев подводному бою.

Специалисты отмечали, что проект «водолазов-убийц», который курировали лучшие сотрудники из Special Boat Service, окончательно провалился. Если раньше элитные боевые пловцы считались главной угрозой для флота, то теперь они превратились в «штучный товар». Потеря каждого наносит невосполнимый удар по украинским силам.

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, выживших диверсантов буквально глушат гранатами и реактивными бомбами — проверенным советским методом, против которого бессильны западные технологии.

Сейчас ВСУ в спешке пытаются заменить уничтоженных профи безэкипажными катерами, так как готовить новых пловцов негде и некому — базы в Одессе и Николаеве превращены в руины.

Ранее в США рассказали о тяжелой ситуации ВСУ на передовой.